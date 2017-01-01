Суд отпустил подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

С девушки полностью не сняли обвинения. Ее обязали явиться в случае поступления новых доказательств.

В Малайзии освободили гражданку Индонезии, которую подозревали в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Соответствующее решение принял малайзийский суд, сообщает в понедельник, 11 марта, Reuters.

Сити Айсиа подозревали в убийстве Ким Чен Нама с помощью запрещенного химического вещества VX в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года. Заседание по делу ее якобы сообщницы, гражданки Вьетнама Доан Те Хуонг, суд перенес на три дня.

Отмечается, что сразу после завершения судебного заседания, Айсиа покинула помещение суда на автомобиле посольства Индонезии. Хотя суд отпустил женщину на свободу, он отказался полностью оправдывать ее, отметив, что в случае поступления новых доказательств, может ее опять вызвать.

Ее адвокат отстаивает позицию, что его подзащитную подставили и она оказалась пешкой в большой шпионской игре. Айсиа ранее заявила, что считала себя участницей розыгрыша, когда неизвестный заплатила ей 90 долларов, чтобы она "пошутила над Ким Чен Намом", распылив ему на лицо детское масло. На самом же деле вещество, которое применила женщина, оказалась высокотоксичным.

Напомним, Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути из аэропорта Куала-Лумпура. Сообщалось, что кто-то брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, а затем скрылся. У брата северокорейского лидера началось сильное головокружение. Малазийские власти заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.

Почти сразу же после инцидента были задержаны девушки и гражданин КНДР, который затем также был отпущен из-за отсутствия улик и депортирован. Малазийская полиция утверждает, что в день преступления Куала-Лумпур покинули еще четверо северокорейских граждан, которые сейчас находятся в Пхеньяне. Их объявили в международный розыск по линии Интерпола.

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