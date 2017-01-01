В ЮАР кит проглотил дайвера, затем выплюнул его живым

Необычное происшествие сняли на камеру и сфотографировали. Дайвер уже поделился своими ощущениями.

В бухте Елизаветы у берегов ЮАР можно довольно часто увидеть дайверов, но китов там видят не так часто. Между тем, эти млекопитающие лишний раз доказали свое дружелюбие к человеку, сообщает NCA.

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Героем этого происшествия стал 51-летний фотограф-дайвер Райнер Шимпф. Мужчина рассказал, что в какой-то момент он увидел кита. Сначала тот проглотил дайвера, но затем выплюнув его обратно в воду.

Райнеру удалось зафиксировать этот момент на видео. Надо сказать, что оно уже стало вирусным в сети.

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Времени на раздумье не было. Невозможно быть готовым к тому, что тебя проглотит кит, - сообщил выживший дайвер.

К риску Райнеру не привыкать. Дайвер в этот момент находился на расстоянии 46 км от берега. Там он фотографировал дельфинов, акул, пингвинов и других представителей водной фауны.

Напомним, найден новый вид акул, который возможно уже вымер. Акулы были открыты по скелетам и плавникам.