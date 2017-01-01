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В Эфиопии нашли черные ящики разбившегося Boeing

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Во время поисковой операции в Эфиопии был обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета Boeing.
В Эфиопии разбился Boeing 737
В Эфиопии разбился Boeing 737
Facebook/Ethiopian Airlines

Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила, что на месте крушения самолета Boeing 737 в Эфиопии обнаружены оба бортовых самописца. Об этом говорится в Twitter авиакомпании.

В частности, спасатели нашли цифровой самописец параметров полета и речевой самописец рейса ET302.

Напомним, на борту самолета Boeing 737 были 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер упал через шесть минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Никто из людей не выжил.

Известно, что в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли граждане более чем 30 стран.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Boeing, самолеты, Эфиопия, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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