В Эфиопии нашли черные ящики разбившегося Boeing

Во время поисковой операции в Эфиопии был обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета Boeing.

Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила, что на месте крушения самолета Boeing 737 в Эфиопии обнаружены оба бортовых самописца. Об этом говорится в Twitter авиакомпании.

В частности, спасатели нашли цифровой самописец параметров полета и речевой самописец рейса ET302.

Напомним, на борту самолета Boeing 737 были 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер упал через шесть минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Никто из людей не выжил.

Известно, что в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли граждане более чем 30 стран.

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