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В сети обсуждают перевернушийся ЗРК

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Во Владивостоке (Россия) перевернулся КамАЗ с зенитным ракетно-пушечным комплексом Панцирь-С.

В российском Владивостоке перевернулся КамАЗ с зенитным ракетно-пушечным комплексом. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает Интерфакс.

Указано, что происшествие случилось на объездной трассе Патрокл - Седанка.

По данным местных СМИ, КамАЗ мог перевернуться из-за проблем с дорожным покрытием. Однако точных данных о причинах аварии пока нет.

"В результате ДТП автомобиль полностью заблокировал движение в сторону бухты Патрокл", - говорится в сообщении.

Известно, что КамАЗ перевозил зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Россия передислоцировала Искандеры ближе к украинской границе и теперь в радиус их поражения входит Киев, что является реальной угрозой.

Также сообщалось, что в Астраханской области РФ на военном полигоне Капустин Яр произошла нештатная ситуация при запусках ракет. По одним данным, речь идет о зенитной ракетной системе С-300, по другим, об оперативно-тактическом ракетном комплексе Искандер.

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Теги: Россия, армия и вооружение, ДТП, видео, оружие, авария, Спецтехника, Камаз, ракетные комплексы, армия России, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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