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Самолет вернулся в аэропорт из-за пассажирки, забывшей младенца

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Женщина вспомнила, что забыла в здании терминала маленького ребенка уже когда самолет был в небе.
Самолет совершил внеплановую посадку
Самолет совершил внеплановую посадку
arabnews.com

Самолет саудовского авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines вскоре после взлета вынужден был вернуться в аэропорт имени короля Абдель Азиза в Джидде из-за пассажирки из Саудовской Аравии, вспомнившей о забытом в аэропорту грудном ребенке. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает Аkhbaar24.

Портал разместил запись переговоров между командиром воздушного судна и диспетчером, во время которой слышно, как в ответ на просьбу повторить причину возвращения в аэропорт вылета пилот раздраженно говорит, что одна из пассажирок забыла ребенка в здании терминала и отказывается продолжать полет.

Была ли забывчивая пассажирка как-то наказана за свою рассеянность, не сообщается.

Ранее сообщается, что в Эфиопии пассажир на две минуты опоздал на разбившийся самолет.

А в феврале в Лондоне самолет совершил внеплановую посадку из-за плохо закрытой двери.

 

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Теги: Саудовская Аравия, самолет, авиаперелет, пассажиры, аэропорт
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Источник: korrespondent.net

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