Легко отделался? Первый приговор Манафорту в США

Бывший политический консультант Виктора Януковича и Дональда Трампа Пол Манафорт отправился в тюрьму. Его приговорили к 3 годам и 11месяцам заключения за финансовые махинации, в том числе с деньгами, полученными в Украине. 9 месяцев он уже отсидел.

На этом проблемы Манафорта не закончатся, приговор не касается дела о возможном сговоре Манфорта с Россией во время предвыборной кампании 2016 года в США. Так что срок тюремного заключения политтехнолога еще вполне может увеличиться.

В Штатах приговор Манафорту встретили по-разному. Одни расстроились из-за массового срока, другие, как Дональд Трамп, например, увидели в приговоре признаки невиновности политтехнолога.

Корреспондент.net собрал информацию о дальнейшей судьбе не чужого Украине человека.

Приговор

Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Также он длительное время работал в Украине на Виктора Януковича и Партию Регионов.

Прокуроры просили для Манафорта от 19,6 до 24,4 лет заключения, но судья посчитал, что это слишком. Также судья заявил, что Манафорт был частью "многих хороших вещей", является "щедрым человеком", и в других аспектах "прожил безупречную жизнь".

Адвокат Манафорта Ричард Вестлинг в своем заключительном выступлении утверждал, что обвинения, в которых присяжные признали виновным бывшего советника Януковича, сводятся, по сути, к уклонению от налогов. А сроки наказания за подобные преступления, по мнению адвоката, составляют, как правило, 18-24 месяца или даже меньше.

Адвокаты Манафорта доказывали, что срок его заключения должен быть уменьшен и за сотрудничество с правительством, и за то, что он якобы демонстрирует раскаяние.

Однако, Грег Андрес, представитель обвинения, не согласился с тем, что Манафорт заслуживает любого смягчения наказания из-за сотрудничества с правительством, поскольку информация, которую он предоставил команде Специального прокурора Роберта Мюллера, не имеет никакой ценности. Кроме, того Манафорт врал, сказал Андрес, как представителям правительства, так и присяжным в суде округа Колумбия.

Сам Манафорт впервые выступил в суде. В частности он сказал, что последние два года были тяжелыми для его семьи. “Я чувствую, что это судебное преследование уже является достаточным наказанием для меня. Моя профессиональная и финансовая жизнь в руинах”, - сказал он.

В суде политтехнолог сидел в инвалидной коляске. Последние несколько месяцев находится в одиночной камере в тюрьме в городе Александрия.

Другие дела

Судья отдельно подчеркнул, что нынешний приговор никак не связан с расследованием о связях Манафорта с Россией.

Вскоре политтехнолога ждет еще один приговоров в судебном деле по сговору и давлению на свидетелей.

Несмотря на заявление, что приговор не касается дела о России, бывший босс Манафорта Дональд Трамп уже успел заявить, что якобы процесс показал - сговора с Россией о вмешательстве в американские выборы не было.

"И судья, и адвокат в деле Пола Манафорта громко и для мира, чтобы услышали, заявили, что не было никакого сговора с Россией. Но охота на ведьм продолжается, если приобщить эти заявления к действиям комитетов по разведке в Палате представителей и Сенате, а также сенатора [Ричарда] Берра. Так плохо для нашей страны!" – написал Трамп в любимом Twitter.

