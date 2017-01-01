Латвия построила более 90 километров забора на границе с Россией

На участках, где уже был возведен забор, значительно снизилось количество нарушений, утверждают латвийские пограничники.

Латвия завершила возведение участка забора с колючей проволокой на границе с Россией длиной 93 километра. Об этом сообщает издание Diena со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной охраны Кристину Петерсоне в понедельник, 11 марта.

Отмечается, что проект строительства, который предполагает возведение забора протяженностью 183,6 км, включает в себя также строительство деревянных пешеходных дорожек, патрульных будок и водопропускных труб. Высота забора составляет 2,7 метра, общая стоимость строительства – 21,17 млн евро.

Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2018 года было обустроено 207 километров пограничной полосы. Полностью ее обустройство планируют завершить в 2020 году.

Латвийские пограничники утверждают, что на участках, где уже был возведен забор, значительно снизилось количество нарушений. В связи с этим было принято решение о возведении ещё 100 км заграждений, что потребует дополнительных 5,6 млн евро. Правительство пока что эти средства не выделило.

Ранее сообщалось, что власти Латвии решили построить забор на границе с Беларусью, чтобы защитить страну от нелегальных мигрантов. Его длина составит 135 километров.

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