Перед падением лайнер Ethiopian Airlines сделал крутой поворот - очевидцы

Незадолго до крушения самолет пытался набрать высоту и сделал крутой поворот. Также очевидцы отметили странные звуки, которые издавал самолет.

Потерпевший крушение самолет Boeing 737 MAX 8 перед падением сделал крутой поворот. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух очевидцев.

По их словам, перед крушением самолет пытался набрать высоту и сделал крутой поворот, передает агентство. Очевидцы также отметили, что лайнер оставлял за собой дым и издавал странные звуки. Один из них также указал, что видел маленькие частицы, напоминавшие бумагу, вылетавшие из самолета.

Ранее генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам заявил на пресс-конференции, что перед вылетом у самолета не было выявлено никаких технических неисправностей. Он отметил, что вскоре после взлета командир корабля подал сигнал бедствия, сообщил о проблеме и запросил разрешение вернуться обратно в аэропорт, после чего связь с самолетом пропала. Причины катастрофы на данный момент не установлены.

Также в офисе ООН уточнили количество погибших при крушении сотрудников организации. Их не 19, как сообщалось ранее, а 22, сообщает ТАСС.

"Подтверждаем гибель 22 сотрудников", - сказали в офисе ООН.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби10 марта. Лайнер упал через шесть минут после взлета. Никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил. В катастрофе погибли граждане более чем 30 стран. Граждан Украины среди пассажиров не было.

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