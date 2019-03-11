В Нью-Йорке перехватили крупнейшую за 25 лет партию наркотиков

60 мешков с 1450 кг кокаина были спрятаны в контейнере на корабле, прибывшем из Латинской Америки.

О задержании причастных к доставке наркотиков не сообщается news.sky.com

Пограничная и таможенная служба США перехватила партию кокаина, оцениваемую в $77 млн. Как сообщает местная телекомпания PIX11, это самая крупная партия наркотиков за последние 25 лет.

По сообщению телекомпании, 1450 кг кокаина были расфасованы в 60 мешков и спрятаны в контейнере, доставленном в порт Нью-Йорка на корабле, прибывшем из Латинской Америки.

Вся партия передана сотрудникам министерства внутренней безопасности США для проведения дальнейшего расследования.

Пока никаких арестов в связи с задержанием этой партии наркотиков, по данным телекомпании, не было.

Напомним, 4 марта пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили. Позже появилось видео, как украинские пограничники пропустили авто с героином.

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