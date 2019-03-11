МИД Австрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд журналисту

В Вене считают, что действия Киева несовместимы с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кристиан Вершютц считает, что он ни в чем не виноват Апостроф

Министерство иностранных дел Австрии вызвало украинского посла в Вене Александра Щербу из-за запрета на въезд в Украину журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу. Австрийские дипоматы считают, что этот шаг противоречит Соглашению об асоциации с ЕС.

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Австрии в понедельник, 11 марта.

Отмечается, что с послом Украины общался генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик.

"Йоханнес Петерлик призвал отменить запрет на въезд, введенный украинскими властями, а также предоставить аккредитацию в зоне конфликта на украинской стороне от линии разграничения для корреспондента ORF Кристиана Вершютца", – говорится в сообщении.

Также Петерлик призвал украинского посла предоставить доказательства против корреспондента ORF.

"Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Это недопустимый односторонний акт цензуры и он несовместим с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС", – сказал генеральний секретарь.

Петерлик отметил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также призвал к снятию запрета на въезд Вершютцу.

"Нашей целью должно стать то, чтобы корреспондент ORF Кристиан Вершютц мог продолжать готовить репортажи без неприемлемых ограничений со стороны Украины", – резюмировал Петерлик.

На прошлой неделе стало известно, что СБУ запретила Кристиану Вершютцу въезд в Украину на один год, поскольку в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

В СБУ заявили, что основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.

Сам Вершютц утверждал, что не нарушал украинских законов. А министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила Киев за запрет въезда для этого журналиста.

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