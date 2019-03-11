МИД Австрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд журналисту
Министерство иностранных дел Австрии вызвало украинского посла в Вене Александра Щербу из-за запрета на въезд в Украину журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу. Австрийские дипоматы считают, что этот шаг противоречит Соглашению об асоциации с ЕС.
Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Австрии в понедельник, 11 марта.
Отмечается, что с послом Украины общался генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик.
"Йоханнес Петерлик призвал отменить запрет на въезд, введенный украинскими властями, а также предоставить аккредитацию в зоне конфликта на украинской стороне от линии разграничения для корреспондента ORF Кристиана Вершютца", – говорится в сообщении.
Также Петерлик призвал украинского посла предоставить доказательства против корреспондента ORF.
"Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Это недопустимый односторонний акт цензуры и он несовместим с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС", – сказал генеральний секретарь.
Петерлик отметил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также призвал к снятию запрета на въезд Вершютцу.
"Нашей целью должно стать то, чтобы корреспондент ORF Кристиан Вершютц мог продолжать готовить репортажи без неприемлемых ограничений со стороны Украины", – резюмировал Петерлик.
На прошлой неделе стало известно, что СБУ запретила Кристиану Вершютцу въезд в Украину на один год, поскольку в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донбасса и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.
В СБУ заявили, что основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста.
Сам Вершютц утверждал, что не нарушал украинских законов. А министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила Киев за запрет въезда для этого журналиста.
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