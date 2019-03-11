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В Киеве поезд отрезал голову мужчине

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По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте, из-за чего и попал под колеса.
Обстоятельства трагедии выяснит следствие
Обстоятельства трагедии выяснит следствие
Вартові Еспресо

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале погиб мужчина. Об этом сообщает Эспрессо в понедельник, 11 марта.

"По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте, из-за чего и попал под колеса. Поезд отрезал мужчине голову, от полученных травм он скончался на месте", – говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии будет выяснять следствие.

Ранее в Крыжополе Винницкой области мужчина погиб под колесами поезда. Он сидел на краю перрона на подъезде к железнодорожной станции, когда к ней прибывал поезд Одесса-Львов.

Также сообщалось, что в Харьковской области за одни сутки поезда смертельно травмировали двух мужчин.

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Теги: Киев, Поезд, вокзал, мужчина, поезда, Голова, погиб, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
prontozaurus    11.03.2019, 20:46
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prontozaurus
Зєля?
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