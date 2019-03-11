Трамп заложил $500 млн в бюджет на борьбу с РФ

Деньги потратят на снижение зависимости партнеров Америки от российского вооружения, на укрепление коллективной безопасности и решение макроэкономических проблем.

Дональд Трамп считает приоритетным стратегическое соперничество с Китаем и Россией

Президент США Дональд Трамп предложил выделить $500 млн на помощь союзникам в противостоянии "злонамеренному влиянию" России. Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год, опубликованном на сайте Белого дома в понедельник, 11 марта.

"Противодействие российскому злонамеренному влиянию. Бюджет предусматривает свыше $500 млн в качестве помощи Европе, Евразии и Центральной Азии", – говорится в документе.

В частности, средства предлагается направить на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения, а также на меры по укреплению коллективной безопасности.

Также средства предлагается направить для решения проблем макроэкономического характера, которые, по мнению Белого дома, Кремль пытается использовать в своих целях. Речь идет о зависимости ряда стран от поставок энергоносителей и о вопросах, связанных с торговлей.

"Бюджет способствует укреплению боеготовности, ставя в приоритет стратегическое соперничество с Китаем и Россией", – отметил Трамп в проекте бюджета.

Общий объем расходов в бюджете США – $4,74 трлн. Доходы бюджета указаны на уровне $3,64 трлн. Таким образом, ожидаемый дефицит составит $1,1 трлн.

Напомним, Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусматривается выделение $250 млн помощи Украине на обеспечение безопасности.

Как известно, в нынешнем году оборонный бюджет США составляет рекордные $716 млрд.

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