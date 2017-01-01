Президент Алжира отказался баллотироваться на пятый срок

Глава государства Абдельазиз Бутефлика назначил Нуреддина Бедуи новым премьер-министром страны.

Абдельазиз Бутефлика руководит Алжиром с 1999 года

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика принял решение отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 11 марта.

Отмечается, что Бутефлика также принял решение отложить на месяц проведение в стране выборов. Изначально они были намечены на 18 апреля этого года.

Также президент Алжира назначил Нуреддина Бедуи новым премьер-министром страны. Ранее он руководил министерством внутренних дел, местного самоуправления и обустройства территории.

Бедуи сменил Ахмеда Уяхью, подавшего сегодня президенту страны прошение об отставке.

Такие решение президента Бутефлики последовали на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов против главы государства. Накануне в противостоянии с силовиками пострадали более 200 алжирцев.

Напомним, 82-летний Абдельазиз Бутефлика руководит Алжиром с 1999 года. Он страдает от серьезных проблем со здоровьем.

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