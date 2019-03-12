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США готовят санкции против Северного потока-2

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Вашингтон рассматривает введение дополнительных мер, направленных против строительства трубопровода, и считает его политическим проектом.
США не поддерживают строительство Северного потока-2
США не поддерживают строительство Северного потока-2
 

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции против проекта Северный поток-2. Об этом он заявил заявил журналистам в понедельник, 11 марта.

"США очень ясно заявляют - мы не считаем, что этот проект имеет экономические основы. Наш сигнал европейским странам - мы считаем, что для вас есть смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов. Северный поток-2 не экономический, это больше политический трубопровод. Мы это не поддерживаем", - указал Перри.

По его словам, вопрос введения санкций еще рассматривается.
 
Ранее в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что власти США готовятся ввести санкции в отношении инвесторов и компаний, которые занимаются прокладкой трубопровода Северный поток-2
 
По данным собеседников издания, ограничения будут введены в качестве поправок к уже действующему пакету санкций против России.
 
Чиновник в сфере безопасности сообщил газете, что Трамп считает поддержку строительства газопровода несопоставимым с военной помощью США Европе.
 
"Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от чудовища, зачем вы его кормите?" - описал собеседник WSJ логику президента США.
 
При этом немецкий чиновник, знакомый с ходом строительства трубопровода, подчеркнул WSJ, что подобные меры со стороны Вашингтона приведут к конфронтации не только с Германией, но и со всей Европой.
 
"Мы сделаем все возможное, чтобы завершить этот трубопровод", - отметил он.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG построила две трети трубопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря.

Будет полупустым. Компромис в ЕС по Северному потоку-2

Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 

Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

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Теги: Европа, США, Северный поток, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
prontozaurus    12.03.2019, 01:24
Оценка:  +1
prontozaurus
Зірка меркельша у шоці.
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