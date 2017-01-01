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Парламент Венесуэлы ввел режим ЧП из-за блэкаута

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Решение Национальной ассамблеи связано с масштабным отключением электроэнергии в стране, которое привело к гибели людей.
Хуан Гуайдо инициировал введение ЧП в Венесуэле
Хуан Гуайдо инициировал введение ЧП в Венесуэле
 
Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы в понедельник, 11 марта, объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения в связи с отключением электроэнергии на большей части ее территории. Об этом сообщило AFP.
 
Отметим, ранее к введению в стране режима ЧП на 30 дней призвал спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, который в январе объявил себя временным главой государства вместо Николаса Мадуро.
 
По его словам, необходимость режима ЧП связана с гибелью людей из-за отключения электричества и многомиллионными потерями венесуэльских предпринимателей.
 
Режим ЧП позволит президенту Венесуэлы перераспределять на борьбу с чрезвычайной ситуацией экономические и военные ресурсы.
 
Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури.

Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Мадуро обвинил в развязывании ситуации США.

В Венесуэле из-за блэкаута погибли 79 человек

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Теги: электроэнергия, Венесуэла, ЧП, парламент, чрезвычайное положение, электричество, отключение электричества, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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