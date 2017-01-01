Парламент Венесуэлы ввел режим ЧП из-за блэкаута

Решение Национальной ассамблеи связано с масштабным отключением электроэнергии в стране, которое привело к гибели людей.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы в понедельник, 11 марта, объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения в связи с отключением электроэнергии на большей части ее территории. Об этом сообщило AFP

Отметим, ранее к введению в стране режима ЧП на 30 дней призвал спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, который в январе объявил себя временным главой государства вместо Николаса Мадуро.

По его словам, необходимость режима ЧП связана с гибелью людей из-за отключения электричества и многомиллионными потерями венесуэльских предпринимателей.

Режим ЧП позволит президенту Венесуэлы перераспределять на борьбу с чрезвычайной ситуацией экономические и военные ресурсы.

Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Мадуро обвинил в развязывании ситуации США.

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