Парламент Венесуэлы ввел режим ЧП из-за блэкаута
Решение Национальной ассамблеи связано с масштабным отключением электроэнергии в стране, которое привело к гибели людей.
Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы в понедельник, 11 марта, объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения в связи с отключением электроэнергии на большей части ее территории. Об этом сообщило AFP.
Отметим, ранее к введению в стране режима ЧП на 30 дней призвал спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, который в январе объявил себя временным главой государства вместо Николаса Мадуро.
По его словам, необходимость режима ЧП связана с гибелью людей из-за отключения электричества и многомиллионными потерями венесуэльских предпринимателей.
Режим ЧП позволит президенту Венесуэлы перераспределять на борьбу с чрезвычайной ситуацией экономические и военные ресурсы.
Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури.
Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Мадуро обвинил в развязывании ситуации США.
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