Мэй согласовала изменения в соглашении по Brexit

Британский премьер и глава Еврокомиссии достигли компромисса на переговорах о судьбе соглашения по Brexit. Теперь его должен утвердить парламент Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в тексте соглашения c ЕС по Brexit. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщило агентство Reuters.



Об этом стало известно накануне голосования по данному документу в британском парламенте.



Как сообщил руководитель аппарата премьера Дэвид Лидингтон, правительство Мэй представит парламентариям два новых документа.

Один будет подтверждать, что Евросоюз не использует защитный механизм ("бэкстоп") по обеспечению открытости границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия в качестве "ловушки" для Великобритании. Один будет подтверждать, что Евросоюз не использует защитный механизм ("бэкстоп") по обеспечению открытости границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия в качестве "ловушки" для Великобритании.

Во втором будут содержаться заверения сторон о стремлении заменить "бэкстоп" альтернативным вариантом (вроде торгового соглашения) к декабрю 2020 года.

Документы будут опубликованы в ночь на вторник, 12 марта. Генеральный прокурор Джеффри Кокс готовит доклад по юридическим аспектам договоренностей.

В свою очередь, Жан-Клод Юнкер заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что согласованный с Мэй документ дополняет соглашение о Brexit.

Глава Еврокомиссии рекомендовал Евросовету утвердить выработанные в понедельник документы по Brexit, после того как их одобрит парламент Соединенного Королевства. При этом он подчеркнул, что Евросоюз не пойдет на дальнейшие переговоры об условиях выхода Великобритании По его словам, выход из ЕС должен состояться до 23-26 мая, когда пройдут выборы в европарламент.

Напомним, 12 марта британским депутатам предстоит повторно проголосовать по соглашению с ЕС о Brexit.

В январе парламентарии подавляющим большинством отвергли документ , потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе. Великобритания опасается, что в случае задействования "бэкстопа" Северная Ирландия останется частью единого рынка ЕС на неопределенный срок, в результате чего Лондон частично утратит суверенитет над этой территорией.

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