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Маск отметил роль Украины в космонавтике СССР

Комментариев: 1
Бизнесмен согласился с утверждением, что большинство советских инженеров в области космонавтики имеют украинское происхождение.
Илон Маск признал вклад Украины в развитие советской космонавтики
Илон Маск признал вклад Украины в развитие советской космонавтики

Основатель SpaceX Илон Маск считает, что Украина сыграла ведущую роль в развитии космической отрасли СССР. Такую точку зрения он высказал 7 марта в комментарии на пост в Twitter.

Ранее Маск разместил твит, в котором хвалил российску ракетную технику.

Пользователь compdemon в ответ написал, что большинство советских инженеров в области космонавтики имеют украинское происхождение, а за 28 лет своего существования Россия "не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие".

Маск отреагировал на комментарий словами: "Украина сыграла ведущую роль".

Скриншот ответа Илона Маска

Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, впервые отправился на орбиту и успешно пристыковался к МКС.

В США испытали двигатель украинско-американской ракеты

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Теги: Украина, ракеты, фото, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Yaha_27    12.03.2019, 04:05
Оценка:  0
Yaha_27
та ну, Маск посягнул на одну из самых мощных духовных скреп русского человека)))
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