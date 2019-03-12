Маск отметил роль Украины в космонавтике СССР

Бизнесмен согласился с утверждением, что большинство советских инженеров в области космонавтики имеют украинское происхождение.

Основатель SpaceX Илон Маск считает, что Украина сыграла ведущую роль в развитии космической отрасли СССР. Такую точку зрения он высказал 7 марта в комментарии на пост в Twitter.

Ранее Маск разместил твит, в котором хвалил российску ракетную технику.

Пользователь compdemon в ответ написал, что большинство советских инженеров в области космонавтики имеют украинское происхождение, а за 28 лет своего существования Россия "не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие".

Маск отреагировал на комментарий словами: "Украина сыграла ведущую роль".

Скриншот ответа Илона Маска

Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, впервые отправился на орбиту и успешно пристыковался к МКС.

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