В Конгрессе США заявили о поддержке присоединения Украины к НАТО
Утверждение о необходимости вхождения в альянс украинской стороны высказал конгрессмен Элиот Энгель.
Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО. Об этом вечером 11 марта, сообщило посольство Украины в США.
Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, выступая в поддержку законопроекта о политике США в отношении непризнания противоправной попытки аннексии Россией Крыма.
По его словам, данный документ является четким сигналом поддержки партнерам США - Украине и соседним странам.
В посольстве напомнили, что 7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению проект закона, который определяет политикой Вашингтона непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.
"Документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащее упомянутой политике США" – отмечается в сообщении.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в США поддерживают стремления Украины к членству в НАТО.
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