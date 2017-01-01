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В Конгрессе США заявили о поддержке присоединения Украины к НАТО

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Утверждение о необходимости вхождения в альянс украинской стороны высказал конгрессмен Элиот Энгель.
В США поддерживают стремление Украины войти в НАТО
В США поддерживают стремление Украины войти в НАТО

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО. Об этом вечером 11 марта, сообщило посольство Украины в США.

Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, выступая в поддержку законопроекта о политике США в отношении непризнания противоправной попытки аннексии Россией Крыма.

По его словам, данный документ является четким сигналом поддержки партнерам США - Украине и соседним странам.
 
В посольстве напомнили, что 7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению проект закона, который определяет политикой Вашингтона непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.
 
"Документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащее упомянутой политике США" – отмечается в сообщении.
 
 
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в США поддерживают стремления Украины к членству в НАТО.

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Теги: Россия, Украина, США, НАТО, НАТО-Украина, Украина-США, Крым, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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