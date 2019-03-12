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Помпео: РФ и Куба причастны к кризису в Венесуэле

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Российская госкомпания вопреки санкциям США продолжает закупать венесуэльскую нефть, почеркнул глава Госдепа.
Госсекретарь США Майкл Помпео
Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в создании нынешнего кризиса в Венесуэле, поскольку поддерживали раньше и продолжают оказывать поддержку режиму Николаса Мадуро.

"Российская нефтяная госкомпания Роснефть продолжает покупать нефть у венесуэльской госкомпании PDVSA вопреки санкциям США, а глава Роснефти Игорь Сечин продолжает спасать режим", - заявил Помпео в понедельник, 11 марта, в Вашингтоне.

Он также напомнил, что Россия снабдила Мадуро оружием.

По словам Помпео, Куба является "реальной империалистической державой" по отношению к Венесуэле, поскольку обеспечивает Мадуро и его окружению физическую защиту, а его режиму - материальную и политическую поддержку.

"Если нет электричества, то это является чудесным результатом современного кубинского инженерного искусства, если нет воды, то спасибо надо сказать кубинским гидрологам", - указал глава Госдепартамента США.

Помпео отверг обвинения Мадуро в причастности США к блэкауту в Венесуэле, указав на социалистическую сущность его правительства.

По его словам, Мадуро обещал венесуэльцам лучшую жизнь и социалистический рай. Что касается социализма, то он выполнил свое обещание, подтвердив, что социализм является рецептом экономического краха. Рай у него не удался, сказал Помпео журналистам.

Ранее в тот же день Минфин США внес в санкционный списокроссийско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк со штаб-квартирой в Москве.

Решение принято из-за "материальной поддержки, спонсирования или обеспечения финансированием" венесуэльской PDVSA.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Россия, США, Куба, Венесуэла, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    12.03.2019, 05:24
Оценка:  0
VSHIVANKA
НУ НАКОНЕЦ ТО !!!!!
СНЕСЛИСЬ !!! )))))
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