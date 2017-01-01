Итоги 11 марта: жертвы стихии в Украине и “стена Трампа”

Вчерашний день - это история. Читай о самых важных новостях минувших суток.

Жертвами ухудшения погоды в Украине стали двое человек; цена “стены Трампа” на границе с Мексикой выросла: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Непогода в Украине отняли жизни двух людей

В 15 областях страны объявлен “оранжевый” уровень опасности. Из-за непогоды повреждены больше сотни зданий, электропередачи, повалены деревья.

В пресс-службе ГСЧС сообщают о гибели двух человек. Еще трое серьезно пострадали.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды

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“Стена Трампа” дорожает

Американский президент настолько решительно настроен построит крепкую стену на границе с Мексикой, что в очередной раз просит Конгресс выделить 8,6 млрд долларов на этот проект.

По плану эти средства будут заложены в бюджет на следующий год, сообщает Reuters. К слову, эта сумма в два раза превышают запланированные затраты на строительство стены.

ВСУ укомплектованы на 85%

Начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов открыто рассказал, о вооружении, которого не хватает украинской армии. Вообще, офицер констатировал, что ВСУ укомплектованы на 85%.

Боевые подразделения, которые принимают участие в ООС укомплектованы на 99%, по словам Шевцова.

В полиции сознались, как умер лидер группы The Prodigy

В правоохранительных органах заявили, что музыкант Кит Флинт скончался от механической асфиксии. Он повесился, сообщает BBC.

В полиции не считают смерть подозрительной.

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Порошенко назвал второго врага страны

Президент Петр Порошенко заявил, что Украине в НАТО и ЕС мешают вступить два ключевых вара: Владимир Путин и бедность, пишут Українські новини/

При этом гарант подчеркнул, что в Украине много возможностей и потенциала для того, чтоб зарабатывать достойно.

В Венесуэле ЧП из-за блэкаута

Парламент Венесуэлы проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране. Это решение связано с отключением электроэнергии на большей части Венесуэлы, пишет AFP.

Напомним, творчетсву Макла Джексона объявили бойкот. Причиной стали обвинения в педофилии.