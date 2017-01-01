Итоги 11 марта: жертвы стихии в Украине и “стена Трампа”
Жертвами ухудшения погоды в Украине стали двое человек; цена “стены Трампа” на границе с Мексикой выросла: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Непогода в Украине отняли жизни двух людей
В 15 областях страны объявлен “оранжевый” уровень опасности. Из-за непогоды повреждены больше сотни зданий, электропередачи, повалены деревья.
В пресс-службе ГСЧС сообщают о гибели двух человек. Еще трое серьезно пострадали.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды
Читай также: Итоги 10 марта: Крушение самолета и бойкот Джексона
“Стена Трампа” дорожает
Американский президент настолько решительно настроен построит крепкую стену на границе с Мексикой, что в очередной раз просит Конгресс выделить 8,6 млрд долларов на этот проект.
По плану эти средства будут заложены в бюджет на следующий год, сообщает Reuters. К слову, эта сумма в два раза превышают запланированные затраты на строительство стены.
ВСУ укомплектованы на 85%
Начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов открыто рассказал, о вооружении, которого не хватает украинской армии. Вообще, офицер констатировал, что ВСУ укомплектованы на 85%.
Боевые подразделения, которые принимают участие в ООС укомплектованы на 99%, по словам Шевцова.
В полиции сознались, как умер лидер группы The Prodigy
В правоохранительных органах заявили, что музыкант Кит Флинт скончался от механической асфиксии. Он повесился, сообщает BBC.
В полиции не считают смерть подозрительной.
Читай также: В Кременчуге у пары кенгуру пополнение
Порошенко назвал второго врага страны
Президент Петр Порошенко заявил, что Украине в НАТО и ЕС мешают вступить два ключевых вара: Владимир Путин и бедность, пишут Українські новини/
При этом гарант подчеркнул, что в Украине много возможностей и потенциала для того, чтоб зарабатывать достойно.
В Венесуэле ЧП из-за блэкаута
Парламент Венесуэлы проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране. Это решение связано с отключением электроэнергии на большей части Венесуэлы, пишет AFP.
Напомним, творчетсву Макла Джексона объявили бойкот. Причиной стали обвинения в педофилии.