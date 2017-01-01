Ливни в Бразилии: 11 погибших, затоплен завод Mercedes
В крупнейшем городе Бразилии Сан-Паулу в результате паводка, вызванного ливнями, погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Интенсивные наводнения в деловом центре Латинской Америки в Сан-Паулу привели к гибели по меньшей мере 11 человек, превратили дороги в реки и вынесли автомобили на дома и деревья", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пять человек утонули в потоках дождевой воды, еще шестеро, включая ребенка, погибли из-за схода оползней.
WOW!!!! Very intense flash #flooding reported in S~ao Paulo, Brazil this morning 11th March! Video via Brazil live; #SevereWeather #Extremeweather pic.twitter.com/Bj7Wd98BMX— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 11 марта 2019 г.
Движение транспорта парализовано. Завод по производству грузовых автомобилей и автобусов Mercedes-Benz в Сан-Бернарду-ду-Кампу затоплен, а деятельность частично приостановлена, заявили в местном союзе.
Fabrica da Mercedes Benz hj cedo pic.twitter.com/Cj9oe8lthc— Luiz C. M. De Barros (@lcmbarros) 11 марта 2019 г.
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