Ливни в Бразилии: 11 погибших, затоплен завод Mercedes

Интенсивные наводнения в городе Бразилии Сан-Паулу привели к гибели по меньшей мере 11 человек, превратили дороги в реки и вынесли автомобили на дома.

В крупнейшем городе Бразилии Сан-Паулу в результате паводка, вызванного ливнями, погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Интенсивные наводнения в деловом центре Латинской Америки в Сан-Паулу привели к гибели по меньшей мере 11 человек, превратили дороги в реки и вынесли автомобили на дома и деревья", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пять человек утонули в потоках дождевой воды, еще шестеро, включая ребенка, погибли из-за схода оползней.

Движение транспорта парализовано. Завод по производству грузовых автомобилей и автобусов Mercedes-Benz в Сан-Бернарду-ду-Кампу затоплен, а деятельность частично приостановлена, заявили в местном союзе.

Fabrica da Mercedes Benz hj cedo pic.twitter.com/Cj9oe8lthc — Luiz C. M. De Barros (@lcmbarros) 11 марта 2019 г.

Отметим, с 10 марта в Сан-Паулу и его окрестностях выпало около 110 мм осадков, что составляет 70% климатической нормы за весь март. По прогнозам синоптиков, непогода продержится еще два дня, сообщили местные власти.

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