В КНДР заявили, что готовы продолжить переговоры с США

Северная Корея планирует продолжать денуклеаризацию и открыта к дальнейшим переговорам с Соединенными Штатами, заявили в стране.

КНДР намерена четко придерживаться своих обязательств по денуклеаризации и выражает готовность к продолжению переговоров с США. Об этом во вторник, 12 марта, сообщил информационный портал КНДР Уриминчжоккири.

"Наша твердая позиция заключается в установлении новых отношений между двумя странами (КНДР и США – ред.) в соответствии с требованиями нового века, а также в строительстве прочного и стабильного мира на Корейском полуострове и в движении к полной денуклеаризации", - подчеркнули авторы комментария.

В статье также отмечается, что в ходе встречи председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, состоявшейся в Ханое в конце февраля, стороны пришли к соглашению "продолжать продуктивный диалог" для поиска решений по обсуждавшимся вопросам.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей.

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.

Позже у Трампа заявили, что глава Белого дома готов продолжить диалог о денуклеаризации КНДР.

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