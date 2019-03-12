США отзывают из Венесуэлы всех своих дипломатов

Все остававшиеся в Венесуэле дипломаты должны выехать к концу недели. Госсекретарь США заявил, что связано это из-за ухудшения ситуации в стране.

Соединенные Штаты выводят из своего посольства в Венесуэле всех остававшихся там сотрудников, ссылаясь на ухудшение ситуации. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает The Washington Post.

Помпео объявил об этом решении поздно вечером в понедельник, 11 марта, в то время как по всей стране уже более четырех дней отключено электричество.

Все остававшиеся в Венесуэле дипломаты должны выехать к концу недели.

Масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к прекращению экспорта нефти, что, по данным финансовых экспертов, обходится стране, лишенной наличности, миллионами долларов в день.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что отключение электричества - результат хакерских атак из США.

Ранее Национальная ассамблея Венесуэлы по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении чрезвычайного положения в республике из-за отключения электроэнергии.

Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.

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