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США отзывают из Венесуэлы всех своих дипломатов

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Все остававшиеся в Венесуэле дипломаты должны выехать к концу недели. Госсекретарь США заявил, что связано это из-за ухудшения ситуации в стране.
Госсекретарь США Майкл Помпео
Госсекретарь США Майкл Помпео

Соединенные Штаты выводят из своего посольства в Венесуэле всех остававшихся там сотрудников, ссылаясь на ухудшение ситуации. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает The Washington Post.

Помпео объявил об этом решении поздно вечером в понедельник, 11 марта, в то время как по всей стране уже более четырех дней отключено электричество.

Все остававшиеся в Венесуэле дипломаты должны выехать к концу недели.

Масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к прекращению экспорта нефти, что, по данным финансовых экспертов, обходится стране, лишенной наличности, миллионами долларов в день.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что отключение электричества - результат хакерских атак из США.

Ранее Национальная ассамблея Венесуэлы по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении чрезвычайного положения в республике из-за отключения электроэнергии.

Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури.

Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.

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Теги: США, Венесуэла, дипломат, дипломатические отношения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    12.03.2019, 12:18
Оценка:  0
Letohradek
Это означает, что скоро гражданам Венесуэлы будут выдавать дневную норму риса, не более 300 гр., в сутки )) Продолжаем быковать и молоть всякий бред о победе социализма ))
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