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В Китае потерпел крушение военный самолет, есть жертвы

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Самолет с военными разбился во время тренировочного полета, оба пилота погибли. На земле пострадавших нет.
В Китае разбился военный самолет (иллюстративное фото)
В Китае разбился военный самолет (иллюстративное фото)
Newspotok.ru

Во вторник, 12 марта, самолет военно-морской авиации Народно-освободительной армии Китая потерпел крушение в провинции Хайнань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на  министерство обороны КНР.

Инцидент произошел во время тренировочного полета в районе Лэдун-Лиского автономного уезда. Сообщается, что погибли два пилота.

Пострадавших на земле нет, причины аварии выясняются.

Напомним, накануне в Венесуэле также разбился самолет с военными. А в начале марта военный самолет разбился в Польше.

 

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Теги: авиация, самолет, Китай, военные, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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