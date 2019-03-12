В Китае потерпел крушение военный самолет, есть жертвы
Самолет с военными разбился во время тренировочного полета, оба пилота погибли. На земле пострадавших нет.
Во вторник, 12 марта, самолет военно-морской авиации Народно-освободительной армии Китая потерпел крушение в провинции Хайнань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны КНР.
Инцидент произошел во время тренировочного полета в районе Лэдун-Лиского автономного уезда. Сообщается, что погибли два пилота.
Пострадавших на земле нет, причины аварии выясняются.
Напомним, накануне в Венесуэле также разбился самолет с военными. А в начале марта военный самолет разбился в Польше.
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