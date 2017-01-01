Число жертв в результате прорыва дамбы в Бразилии достигло 200 человек

Личности всех жертв установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 108 человек.

Число погибших в результате прорыва дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс в конце января увеличилось до 200. Об этом сообщил телеканал Globo со ссылкой на данные службы гражданской обороны штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия.

Личности всех жертв установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 108 человек.

Напомним, 25 января в штате Минас-Жерайс произошел прорыв плотины с отходами металлургической промышленности. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Восемь сотрудников компании были арестованы по подозрению в несоблюдении техники безопасности. Ранее сообщалось о 176 жертвах

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet