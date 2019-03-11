В Венесуэле резко упала добыча нефти из-за блэкаута

"Работа нефтяных скважин была остановлена, добыча в некоторых частях страны приостановлена, так как индустрия зависит от национальной электросети", - сказал чиновник.

Он не предоставил подробностей о масштабах или продолжительности остановки добычи, но охарактеризовал ситуацию как серьезную.