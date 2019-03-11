В Венесуэле резко упала добыча нефти из-за блэкаута
Из-за отсутствия электричества часть добычи нефти приостановлена. По данным СМИ, объеми добычи снизились не менее чем в два раза.
В Венесуэле частично остановлена добыча нефти из-за масштабного отключения электричества в стране, продолжающегося с 7 марта. Об этом сообщает агентство Bloomber со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства нефти Венесуэлы.
"Работа нефтяных скважин была остановлена, добыча в некоторых частях страны приостановлена, так как индустрия зависит от национальной электросети", - сказал чиновник.
Он не предоставил подробностей о масштабах или продолжительности остановки добычи, но охарактеризовал ситуацию как серьезную.
По данным консалтинговой компании Energy Aspects, добыча нефти в Венесуэле в марте упала до 500 тысяч баррелей в день с 1,1 миллиона баррелей в январе. "Работы на основных объектах приостановлены", - сообщила Energy Aspects своим клиентам.
По словам источника, министерство нефти должно на этой неделе официально отчитаться об уровне добычи нефти в марте и о ситуации в секторе.
Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури.
Накануне Национальная ассамблея Венесуэлы по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении чрезвычайного положения в республике из-за отключения электроэнергии.
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