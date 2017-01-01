В Китае столкнулись два судна, 12 моряков пропали без вести
У берегов Китая во вторник, 12 марта, столкнулись рыболовецкое и крупнотоннажное судна, после чего сейнер затонул, сообщает Интерфакс.
Столкновение произошло у берегов восточной китайской провинции Чжэцзян минувшей ночью. 12 китайский рыбаков числятся попавшими без вести.
Отмечается, что на борту сейнера в момент столкновения находились 14 человек, двух удалось спасти.
Поисково-спасательные работы продолжаются, в них принимают участие несколько судов.
Грузовое судно приписано к Багамским островам.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее российский корабль протаранил мост.
А в Аргентине два круизных лайнера столкнулись в порту. В результате столкновения корпуса судов были повреждены.
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