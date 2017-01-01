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В Китае столкнулись два судна, 12 моряков пропали без вести

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На борту сейнера в момент столкновения находилось 14 моряков, двоих из них спасли. Остальных ищут.
На судне находились 14 человек (иллюстративное фото)
На судне находились 14 человек (иллюстративное фото)
sputnik.ru

У берегов Китая во вторник, 12 марта, столкнулись рыболовецкое и крупнотоннажное судна, после чего сейнер затонул, сообщает Интерфакс.

Столкновение произошло у берегов восточной китайской провинции Чжэцзян минувшей ночью. 12 китайский рыбаков числятся попавшими без вести.

Отмечается, что на борту сейнера в момент столкновения находились 14 человек, двух удалось спасти.

Поисково-спасательные работы продолжаются, в них принимают участие несколько судов.

Грузовое судно приписано к Багамским островам.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее российский корабль протаранил мост.

А в Аргентине два круизных лайнера столкнулись в порту. В результате столкновения корпуса судов были повреждены.

 

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Теги: Китай, судно, моряки, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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