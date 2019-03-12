Песков назвал рэкетом угрозы США по Nord Stream-2

Вашингтон рассматривает дополнительные санкции против строительства газопровода Северный поток-2.

В Кремле считают неконкурентным и неприемлемым возможное введение санкций США против строительства газопровода Северный поток-2. Об этом во вторник, 12 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Враждебное и неконкурентное отношение США к этому чисто экономическому проекту хорошо известно. Это не новость. Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне", - заявил Песков.

По его словам, "в данном случае конкурентность проекта, конкурентность газа, который поступает по этому маршруту, стопроцентная, и, наверное, скорее, Вашингтону нужно думать, как сделать так, чтобы их покупатели в Европе покупали газ дороже на десятки процентов по сравнению с российским газом".

Накануне в Минфине США сообщили о подготовке дополнительных санкций против проекта Северный поток-2.

Ранее в ЕС сообщили, что с 25 июля 2018 года импорт американского сжиженного газа в страны Евросоюза вырос на 181% - до 7,9 млрд куб. м за.

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