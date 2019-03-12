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Песков назвал рэкетом угрозы США по Nord Stream-2

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Вашингтон рассматривает дополнительные санкции против строительства газопровода Северный поток-2.
Вашингтон продолжает угрожать санкциями против Северного потока-2
Вашингтон продолжает угрожать санкциями против Северного потока-2

В Кремле считают неконкурентным и неприемлемым возможное введение санкций США против строительства газопровода Северный поток-2. Об этом во вторник, 12 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Враждебное и неконкурентное отношение США к этому чисто экономическому проекту хорошо известно. Это не новость. Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне", - заявил Песков.

По его словам, "в данном случае конкурентность проекта, конкурентность газа, который поступает по этому маршруту, стопроцентная, и, наверное, скорее, Вашингтону нужно думать, как сделать так, чтобы их покупатели в Европе покупали газ дороже на десятки процентов по сравнению с российским газом".

Накануне в Минфине США сообщили о подготовке дополнительных санкций против проекта Северный поток-2.

Ранее в ЕС сообщили, что с 25 июля 2018 года импорт американского сжиженного газа в страны Евросоюза вырос на 181% - до 7,9 млрд куб. м за.

 

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Теги: Россия, США, Северный поток, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Владимир2911    12.03.2019, 12:50
Оценка:  +7
Владимир2911
А каким словом неуважаемый Письков назовёт "перекрыть вентиль" зимой 2009 года, в разгар морозов, на газовой трубе - через которую поставлялся газ в Украину и Евросоюз? В чужом глазу соринку ищет - а в своём глазу бревно не видит?
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