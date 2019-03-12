США испытали миниатюрную планирующую авиабомбу

Американские военные впервые испытали миниатюрную планирующую корректируемую авиационную бомбу GBU-69 / B SGM.

Авиабомба GBU-69 / B способна планировать на расстояние до 37 км Dynetics

Силы специальных операций США совместно с ВВС провели первый этап испытаний миниатюрной планирующей корректируемой авиационной бомбы GBU-69 / B SGM. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает N+1.

В частности, согласно сообщению компании Dynetics, которая разработала боеприпас, в ходе испытаний военные проверяли работу системы обмена данными с боеприпасом, которая позволяет задавать бомбе новые цели по мере ее полета.

Указано, что военные США признали первый этап испытаний боеприпаса успешным, который проводился на хорошо вооруженных самолетах AC-130.

Как отмечается, до конца 2019 года авиабомбу планируется испытать сбросом с беспилотного летательного аппарата. Американские военные планируют использовать GBU-69 / B на самолетах AC-130, а также небольших беспилотниках. На хорошо вооруженных самолетах новый боеприпас будет сбрасываться с помощью интегрированной трубной системы.

Известно, что разработка планирующей авиабомбы GBU-69 / B ведется с 2016 года. Боеприпас имеет в длину 1,06 метра и диаметр 11,4 сантиметра. Авиабомба оснащена раскладным крылом размахом 71 сантиметр. Масса боеприпаса составляет всего 27 килограммов, из которых 16 килограммов приходится на боевую часть.

Отметим, что при сбросе с самолета GBU-69 / B способна планировать на расстояние до 37 километров. Бомба оснащена системой связи theX-Net, разработанной американской компанией Raytheon.

Ранее стало известно, что Пентагон заключил контракт с военно-промышленной компанией Raytheon на разработку гиперзвукового оружия на сумму 63,3 млн долларов.

Также сообщалось, что в США разрабатывают гиперзвуковую маневрирующую ракету с дальностью действия 1,6 тысячи километров.

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