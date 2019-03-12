В ЕП поддержали сворачивание Северного потока-2

В Европейском парламенте считают, что газопровод может быть использован в качестве инструмента политического давления. Кроме того, ЕП больше не рассматривает РФ в качестве стратегического партнера.

В Европарламенте поддержали доклад "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией" dpa

Европарламент считает необходимым свернуть проект строительства газопровода Северный поток - 2. Об этом говорится в одобренном во вторник докладе ЕП О политических отношениях между Европейским союзом и Россией. Трансляция заседаний пленарной сессии ведется из Страсбурга на сайте организации.

"Европарламент подчеркивает, что в настоящее время Евросоюз является главным торговым партнером России и что ЕС сохранит свою позицию в качестве ключевого экономического партнера в обозримом будущем. Но в то же время он указывает на то, что газопровод Северный поток - 2 усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, что ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и ее стратегическим интересам - и поэтому должен быть остановлен", - говорится в тексте доклада.

Также Европарламент "выражает сожаление по поводу политики России, выражающейся в использовании ее энергетических ресурсов в качестве политического инструмента для оказания, поддержания и усиления своего политического влияния и давления на зону, которую РФ считает своей сферой влияния. А также для воздействия на конечных потребителей".

При этом в докладе подчеркивается, что "никакие новые проекты не должны осуществляться без предварительной юридической оценки их правового соответствия законодательству ЕС и согласованным политическим приоритетам".

В документе отмечается также, что Евросоюз "остается приверженным завершению проекта создания Европейского энергетического союза и задаче обеспечения диверсификации своих энергоресурсов".

Также в тексте говорится, что "существует потребность в создании более надежной и более стратегической энергетической инфраструктуры в Евросоюзе, его государствах-членах и в странах Восточного партнерства с тем, чтобы повысить их устойчивость к российским гибридным действиям".

Европарламент "поддерживает скорейшее завершение формирования интегрированного Европейского энергетического союза, который в будущем будет включать восточных партнеров", указывается в документе.

Кроме того, в принятом докладе говорится, что Европарламент больше не рассматривает Россию в качестве стратегического партнера.

Напомним, накануне сообщалось, что США готовят санкции против Северного потока-2. В Кремле угрозы США назвали "рэкетом" и заявили о попытках недобросовестной конкуренции.

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