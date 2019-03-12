Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ЕП поддержали сворачивание Северного потока-2

Комментариев: 14
В Европейском парламенте считают, что газопровод может быть использован в качестве инструмента политического давления. Кроме того, ЕП больше не рассматривает РФ в качестве стратегического партнера.
В Европарламенте поддержали доклад "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией"
В Европарламенте поддержали доклад "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией"
dpa

Европарламент считает необходимым свернуть проект строительства газопровода Северный поток - 2. Об этом говорится в одобренном во вторник докладе ЕП О политических отношениях между Европейским союзом и Россией. Трансляция заседаний пленарной сессии ведется из Страсбурга на сайте организации.

"Европарламент подчеркивает, что в настоящее время Евросоюз является главным торговым партнером России и что ЕС сохранит свою позицию в качестве ключевого экономического партнера в обозримом будущем. Но в то же время он указывает на то, что газопровод Северный поток - 2 усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, что ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и ее стратегическим интересам - и поэтому должен быть остановлен", - говорится в тексте доклада.

Также Европарламент "выражает сожаление по поводу политики России, выражающейся в использовании ее энергетических ресурсов в качестве политического инструмента для оказания, поддержания и усиления своего политического влияния и давления на зону, которую РФ считает своей сферой влияния. А также для воздействия на конечных потребителей".

При этом в докладе подчеркивается, что "никакие новые проекты не должны осуществляться без предварительной юридической оценки их правового соответствия законодательству ЕС и согласованным политическим приоритетам".

В документе отмечается также, что Евросоюз "остается приверженным завершению проекта создания Европейского энергетического союза и задаче обеспечения диверсификации своих энергоресурсов".

Также в тексте говорится, что "существует потребность в создании более надежной и более стратегической энергетической инфраструктуры в Евросоюзе, его государствах-членах и в странах Восточного партнерства с тем, чтобы повысить их устойчивость к российским гибридным действиям".

Европарламент "поддерживает скорейшее завершение формирования интегрированного Европейского энергетического союза, который в будущем будет включать восточных партнеров", указывается в документе.

Кроме того, в принятом докладе говорится, что Европарламент больше не рассматривает Россию в качестве стратегического партнера.

Напомним, накануне сообщалось, что США готовят санкции против Северного потока-2. В Кремле угрозы США назвали "рэкетом" и заявили о попытках недобросовестной конкуренции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, ЕС, Северный поток, Европарламент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (15)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    12.03.2019, 16:43
Оценка:  -1
Boxerogos
Такого дебелизма я ещё не видел.Вчера по ICTV начали показывать сериал Фантом с Майковым и Чурсиным в главных ролях.Так вот,вчера все актёры в этом сериале говорили на русском языке,а сейчас в повторе они уже"говорят"на украинском...Воистину,дебилы бля!)))))))))))
rombel    12.03.2019, 16:44
Оценка:  -1
rombel
зачем актеров так называешь?
Boxerogos    12.03.2019, 16:48
Оценка:  0
Boxerogos
А при чём здесь актёры,потрохосос?Я твоих хозяев так называю.А актёры хорошие,российские.Получили бабло за съёмки и отвалили.А потрохососы,типа тебя ищут в этих фильмах наших актёров.А их нет там и стало ещё меньше,Романюк на днях умер...)))))))))))
Boxerogos    12.03.2019, 16:55
Оценка:  0
Boxerogos
А вот анонс серий этого сериала говноканал ICTV транслирует в оригинале,на русском языке,да и на YouTube этот фильм на русском языке Film.ua Group транслирует...Дебилы бля в деле!Слава Богу их скоро отлучат от власти.)))))))))))
kapablankas    12.03.2019, 16:29
Оценка:  -1
kapablankas
поздно пить боржоми когда почки отвалились
Boxerogos    12.03.2019, 16:03
Оценка:  -9
Boxerogos
Газопроводу СП-2 быть и это главное.Всё остальное-пустое сотрясание воздуха.
Колишній-східняк    12.03.2019, 16:08
Оценка:  +6
Колишній-східняк
А если газопроводу быть, а газу в нём - нет? Как тебе такой вариант?
Boxerogos    12.03.2019, 16:12
Оценка:  -6
Boxerogos
Ну такое возможно разве что в случае с нашей ГТС,которая после ввода в эксплуатацию СП-2,потеряет всякий смысл.
rombel    12.03.2019, 16:43
Оценка:  0
rombel
во влажных мечтах почитателей карлика
pioner61    12.03.2019, 15:55
Оценка:  +6
pioner61
В Европейском парламенте считают, что газопровод может быть использован в качестве инструмента политического давления

Будет, будет - не сомневайтесь!
Peyot    12.03.2019, 15:58
Оценка:  +3
Peyot
ну он уже используется во всю хоят еще даже не дсотроен!
Колишній-східняк    12.03.2019, 15:27
Оценка:  +4
Колишній-східняк
А когда трубу проложат и начнут наполнять газом, Европарламент выразит озабоченность?
VSHIVANKA    12.03.2019, 15:55
Оценка:  -9
VSHIVANKA
А ТЫ ЧТО ЛОШАРА ДУМАЕШЬ , ЧТО ВСЕ ЭТИ ОЗАБОЧЕННОСТИ И ОБЕСПОКОЕННОСТИ ВСЕРЬЁЗ ?
ЭТО ВСЁ ДЛЯ ОТЧЕТА В ВАШИНГТОН , ЧТОБЫ МЕНЬШЕ МОЗГИ ПУДРИЛИ , А ВЫ ГОЛОДРАНЦЫ И НАХЕР НИКОМУ НЕ ВСРАЛИСЯ ...
НИЧЕГО ЛИЧНОГО , ПРОСТО БИЗНЕС ...)))
Peyot    12.03.2019, 15:59
Оценка:  +8
Peyot
раскажи это вашим руским пенсионерам чьими деньгами вы платите за подобные формальности и отчестности)))) ты понимаеш руский что вам Крым уже обошелся с только денег что вы могли два Крыма на Луне построить ?)))))))
rombel    12.03.2019, 16:42
Оценка:  -1
rombel
аахаха. пригорело у скаленавставателя
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь