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Власти Венесуэлы поставили ультиматум американским дипломатам

Комментариев: 1
Диппредставители США должны покинуть страну в течение трех суток. Их присутствие угрожает стабильности Венесуэлы, заявил глава МИД страны.
Американские дипломаты покинут Венесуэлу
Американские дипломаты покинут Венесуэлу

Власти Венесуэлы дали американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть территорию страны. Об этом во вторник, 12 марта, сообщил министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса.

"Дипломатический персонал США должен покинуть Венесуэлу в ближайшие 72 часа", - написал он в Twitter.

По словам министра, присутствие американских дипломатов "угрожает стабильности в стране".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выводит из своего посольства в Венесуэле всех остававшихся там сотрудников из-за ухудшения ситуации в стране. 

Как известно, с 7 марта почти во всей Венесуэле нет электричества из-за аварии на ГЭС. Президент Николас Мадуро считает, что ее организовал глава Белого дома Дональд Трамп.

 

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Теги: США, Венесуэла, Дипломатия, дипломат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Владимир2911    12.03.2019, 16:04
Оценка:  -1
Владимир2911
Не, ну чё - нормуль… Сначала США отзывают свои дипломатов, а потом- вдогонку- Венесуела объявляет что это якобы она потребовала от них уехать? Можно угадаю - у кого они ВРАТЬ ПУБЛИЧНО научились? С кем поведёшся - от того и наберёшся… :-)
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