В Израиле военные застрелили палестинца при попытке нападения

Военные Израиля застрелили вооруженного ножом палестинца, который попытался совершить нападение рядом с постом армии в Хевроне.

Израильские военные открыли огонь по вооруженному ножом палестинца, попытался совершить нападение рядом с постом армии в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом со ссылкой на армейскую пресс-службу сообщает во вторник, 12 марта, РИА Новости.

"Палестинец застрелен израильской армией в городе Хеврон в южной части Западного берега при попытке совершения нападения с холодным оружием", - сообщает, в свою очередь, министерство здравоохранения Палестины.

Согласно информации пресс-службы, израильские солдаты узнали террориста, вооруженного ножом, который бежал по направлению к ним. После столкновения с бойцами палестинец побежал в сторону ближайшего дома.

"Солдаты открыли огонь по террористам, предотвратили террористической атаке, и он был убит (палестинец - ред.)", - говорится в заявлении пресс-службы армии.

При этом о ранении солдат израильской армии не сообщается.

Ранее три палестинца протаранили на автомобиле группу израильских солдат. В армии Израиля инцидент назвали терактом.

Напомним, в конце января израильские военные арестовали 16 палестинцев и изъяли у них огнестрельное оружие.

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