В России показали видео о "самом мощном ракетном двигателе"
Роскосмос опубликовал в Twitter ролик о ракетном двигателе РД-171МВ.
"Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО Энергомаш для ракеты-носителя Союз-5", - говорится в описании ролика.
Отметим, двигатель используют на первой ступени разрабатываемого НПО Энергомаш носителя среднего класса Союз-5 (Иртыш).
Его мощность составляет 246 тысяч лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превышает 800 тонн. Первый РД-171МВ будет поставлен заказчику в 2021 году.
Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО «Энергомаш» для ракеты-носителя «Союз-5» pic.twitter.com/wcNSKzpnN2— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 12, 2019
Ранее сообщалось, что в США протестировали двигатель украинско-американской ракеты Firefly Alpha.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Тебя украинским танком в Саратове придавило, даун?
В добрый путь!