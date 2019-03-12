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В России показали видео о "самом мощном ракетном двигателе"

Комментариев: 8
Роскосмос показал видео о ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается для ракеты-носителя Союз-5.

Роскосмос опубликовал в Twitter ролик о ракетном двигателе РД-171МВ.

"Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО Энергомаш для ракеты-носителя Союз-5", - говорится в описании ролика.

Отметим, двигатель используют на первой ступени разрабатываемого НПО Энергомаш носителя среднего класса Союз-5 (Иртыш).

Его мощность составляет 246 тысяч лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превышает 800 тонн. Первый РД-171МВ будет поставлен заказчику в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в США протестировали двигатель украинско-американской ракеты Firefly Alpha.

 

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Теги: Россия, Роскосмос, ракета, видео, двигатель, ракеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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fkrfyfan    12.03.2019, 18:22
Оценка:  -2
fkrfyfan
А хохложопые кроме того что красить заборы в жолтосиние цвета больше не хрена не могут
WTF2wtf    12.03.2019, 18:26
Оценка:  -1
WTF2wtf
Истинный ариец вылез?
Тебя украинским танком в Саратове придавило, даун?
weightless    12.03.2019, 18:01
Оценка:  +4
weightless
Ого! Мокши собираются переселяться на Луну?
В добрый путь!
Graddfeydd    12.03.2019, 17:58
Оценка:  +4
Graddfeydd
Эти рукожопы не могут толком эксплуатировать Протоны и Союзы, которые летают уже полвека (всё в них вылизано и отработано еще при совке). Даже если и спроектируют что-то, очень сомневаюсь, что оно куда-то полетит и не разобьется о "небесную твердь". Очередная "Армата" с "нанотехнологиями" получится.
fkrfyfan    12.03.2019, 17:46
Оценка:  -11
fkrfyfan
А на украине зато пошьют самые большие в мире шаровары
Woodbrother    12.03.2019, 17:49
Оценка:  +7
Woodbrother
Без украинских шароваров рассейские ракеты не летают .
WTF2wtf    12.03.2019, 18:25
Оценка:  0
WTF2wtf
улучшатель Донецкого и Луганского аэропортов гордится этими путинскими "достижениями"???
Woodbrother    12.03.2019, 17:42
Оценка:  +7
Woodbrother
Еще один страшный мультик Не будет больше на россии никаких двигателей. НАСА прекращает финансировать роскосмос, а без США роскосмос- банкрот.
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