В России показали видео о "самом мощном ракетном двигателе"

Роскосмос показал видео о ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается для ракеты-носителя Союз-5.

Роскосмос опубликовал в Twitter ролик о ракетном двигателе РД-171МВ.

"Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО Энергомаш для ракеты-носителя Союз-5", - говорится в описании ролика.

Отметим, двигатель используют на первой ступени разрабатываемого НПО Энергомаш носителя среднего класса Союз-5 (Иртыш).

Его мощность составляет 246 тысяч лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превышает 800 тонн. Первый РД-171МВ будет поставлен заказчику в 2021 году.

Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО «Энергомаш» для ракеты-носителя «Союз-5» pic.twitter.com/wcNSKzpnN2 — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 12, 2019

Ранее сообщалось, что в США протестировали двигатель украинско-американской ракеты Firefly Alpha.

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