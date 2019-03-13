Сергей Кривонос: спецназовец в СНБО, который будет "наказывать крыс"

Бывший заместитель командира и один из идеологов создания Сил спецопераций украинской армии Сергей Кривонос назначен в руководство СНБО вместо Олега Гладковского. Кто он такой?

Бывший заместитель командира и один из идеологов создания Сил специальных операций (ССО) украинской армии Сергей Кривонос во вторник был назначен президентом в руководство Совета национальной безопасности.

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На новой должности заместителя секретаря СНБО он фактически заменит уволенного на фоне коррупционных скандалов Олега Гладковского.

Еще несколько недель назад Сергей Кривонос был одним из кандидатов в президенты, но довольно неожиданно снял свою кандидатуру.

Кто же такой новый заместитель секретаря СНБО?

Сергей Кривонос родился в 1970 году в городе Кременчуг.

В 18 лет был призван в вооруженные силы, и с того момента началась его военная карьера.

Был солдатом, сержантом, потом поступил в Киевское общевойсковое командное училище.

С 1994 года служил в частях специального назначения и в силах спецопераций украинской армии.

До начала войны на Донбассе в 2014 году был начальником штаба высокомобильных десантных войск.

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С мая 2014 года - в зоне АТО. Руководил обороной Краматорского аэродрома, который около 47 дней был в окружении сепаратистов.

“Провели более 16 боев, пережили около 60 обстрелов. С нашей стороны убитых не было, только один раненый и четверо контуженных. У врага потери были значительно больше“, - вспоминал Сергей Кривонос в разговоре с BBC News Украина.

“После деблокады Краматорска работал по вопросам поиска и спасения пилотов, которых сбили над вражеской территорией. А также - выводом из окружения наших офицеров и солдат“, - добавил он.

Решение стать кандидатом в президенты полковника ССО Сергея Кривоноса стало неожиданным для многих его сослуживцев.

facebook.com/sgkryvonos

В разговоре с BBC News Украина на прошлой неделе, еще до того, как выйти из предвыборной гонки, он объяснил свое решение уйти в политику:

“Когда начиналась война, и осенью 2014 года были выборы в Верховную Раду, друзья и волонтеры предлагали идти в политику. Но тогда я четко понимал, что военным надо воевать, а политики в тылу пойдут по правильному пути ... К сожалению, со временем получилось не так, как хотелось бы. Последние годы вижу, что в определенный момент началась деградация ВСУ“, - рассказал Сергей Кривонос.

“Понимая, что политика имеет больше возможностей, чтобы победить в этой войне и сделать наше государство прочным, я решил пойти на это“, - отмечает он.

Он сетует, что “мотивированные люди, которые активно защищали нашу независимость, начали увольняться из Вооруженных сил“.

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“Исторических примеров, когда офицеры сил спецопераций шли в политику, достаточно. Начиная от израильского премьера Нетаньяху - он начинал свою службу в силах спецопераций и достаточно успешно воевал“, - приводит аналогии Сергей Кривонос.

Он также признался, что его руководство в армии было “не слишком радо, что я стал кандидатом“: “Но конфликтов не было. После того, как зарегистрировался, я фактически не общался со своими начальниками“.

“А со стороны моих побратимов, боевых товарищей и спецслужащих была сильная поддержка. Ведь они понимают, почему и зачем я это сделал“, - добавил Сергей Кривонос.

Выдвинула его партия “Воины АТО“.

Она же помогала собрать 2,5 млн грн на залог.

“А львиную долю внесла “Украинская ассоциация производителей оружия, потому что один из пунктов моей программы - это право на владение оружием у каждого гражданина, в том числе и короткоствольного оружия“, - добавил Сергей Кривонос.

На время избирательной кампании он брал плановый отпуск до начала апреля.

Но признавался, что после этого планирует уволиться со службы, “если не начнется война и открытая агрессия“.

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В медиа писали о конфликте Кривоноса с начальником Генштаба Виктором Муженко, из-за которого полковник якобы не возглавил Силы спецопераций, концепцию которых он разрабатывал.

Сам Сергей Кривонос говорил не столько о конфликте, сколько о “непонимании“: “У него другое видение развития Сил спецопераций. Но он не служил в нашей системе. Он этого не понимает, а воспринимает как общевойсковой командир. А я смотрел на то, как это будут воспринимать мои люди“.

В то же время скандал с коррупцией в оборонке он оценил так: “Если это подтвердится, то за такое надо не только руки отрубить, но и ноги. Ведь речь идет о потере имиджа Украины на мировом уровне, потери доверия со стороны партнеров. Но самое главное - потери доверия к правительству с стороны народа. Это бизнес на крови“.

В разговоре с BBC News Украина на прошлой неделе Сергей Кривонос не критиковал напрямую Петра Порошенко в качестве президента и главнокомандующего: “Я смогу его оценить тогда, когда сам стану главнокомандующим. Судить в полном объеме может тот, кто побывал на такой же должности“.

Но добавлял: “У меня нет вопросов к нему как к главнокомандующему. У меня много вопросов к команде, которая его окружает“.

Сам Сергей Кривонос запланировал предвыборный тур, но потом неожиданно отменил все встречи.

В СМИ писали, что это произошло после личной встречи с президентом (уже позже сам Кривонос это подтвердил).

В конце концов 6 марта на своем Facebook он написал, что снимается с гонки.

“У меня нет морального права позволить себе быть дешевым популистом и забивать людям голову пустыми обещаниями, как это делают некоторые другие кандидаты ... Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень непростое решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины“, - говорилось в заметке.

Сергей Кривонос добавил, что фактически снялся в пользу Петра Порошенко: “Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразной смену верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины“.

12 марта Петр Порошенко объявил о назначении Сергея Кривоноса заместителем секретаря СНБО. В руководстве Совбеза была вакансия после увольнения Олега Гладковского, которого журналисты обвинили в причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

“Буквально сейчас есть огромный общественный запрос на это назначение“, - пояснил Петр Порошенко свое решение в отношении Сергея Кривоноса.

Среди задач, которые президент возложил на нового заместителя секретаря СНБО - активное перевооружение армии, развитие военно-технического сотрудничества и сотрудничества с НАТО, а также координация подразделений теробороны.

Сам Сергей Кривонос так прокомментировал свое назначение: “Приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможным проявления коррупции, мародерства в армии. Те подлые крысы, которые пытались - или пытаются - разворовать армию, уверен, будут наказаны“.

Ранее сообщалось о том, что в Раде крутили “беседу Тимошенко и Коломойского“ и ругались в эфире.