В Венесуэле почти полностью восстановили электроснабжение

Почти вся страна осталась без света 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури.

Власти Венесуэлы спусят пять суток блэкаута заявили, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны. Об этом во вторник, 12 марта, заявил вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, пишет ТАСС.

"Сообщаю всем, что к полудню (18:00 по Киеву) 12 марта была почти полностью восстановлена подача электричества по всей стране", - сказал Родригес.

Накануне Национальная ассамблея Венесуэлы по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении чрезвычайного положения в республике из-за отключения электроэнергии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet