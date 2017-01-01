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В Венесуэле почти полностью восстановили электроснабжение

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Почти вся страна осталась без света 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури.
Жители Венесуєлі пять дней сидели без света
Жители Венесуєлі пять дней сидели без света

Власти Венесуэлы спусят пять суток блэкаута заявили, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны. Об этом во вторник, 12 марта, заявил вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, пишет ТАСС.

"Сообщаю всем, что к полудню (18:00 по Киеву) 12 марта была почти полностью восстановлена подача электричества по всей стране", - сказал Родригес.

Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури.
 
Накануне Национальная ассамблея Венесуэлы по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении чрезвычайного положения в республике из-за отключения электроэнергии.
 
 

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Теги: электроэнергия, Венесуэла, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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