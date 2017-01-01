Меркель: ЕС сделал финальные предложения по Brexit

Канцлер Германии выступает за упорядоченный Brexit и британский парламент теперь должен принять свое решение.

Ангела Меркель дала понять, что уступок Лондону больше не будет

Власти Евросоюза сделали Великобритании окончательное предложения по соглашению о Brexit. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters во вторник, 12 марта.

"Сегодня важный день… Были сделаны четкие, далекоидущие предложения, которые учитывают беспокойство Британии и стремящиеся найти ответы на них", – сказала Меркель.

Канцлер добавила, что она хочет упорядоченный Brexit и британский парламент теперь должен принять свое решение. По мнению Меркель, давление извне не является правильным инструментом для убеждения людей, а ЕС сделал "дальнейший и окончательный шаг для Великобритании".

"Мы прямо поддерживаем этот шаг. Но это не давление, а партнерство, когда пытаются защитить собственные интересы и интересы других, чтобы найти решение", – сказала она.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в тексте соглашения c ЕС по Brexit.

Как известно, 12 марта британским депутатам предстоит повторно проголосовать по соглашению с ЕС о Brexit. Ранее в январе они подавляющим большинством отвергли документ, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet