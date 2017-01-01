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Меркель: ЕС сделал финальные предложения по Brexit

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Канцлер Германии выступает за упорядоченный Brexit и британский парламент теперь должен принять свое решение.
Ангела Меркель дала понять, что уступок Лондону больше не будет
Ангела Меркель дала понять, что уступок Лондону больше не будет

Власти Евросоюза сделали Великобритании окончательное предложения по соглашению о Brexit. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters во вторник, 12 марта.

"Сегодня важный день… Были сделаны четкие, далекоидущие предложения, которые учитывают беспокойство Британии и стремящиеся найти ответы на них", – сказала Меркель.

Канцлер добавила, что она хочет упорядоченный Brexit и британский парламент теперь должен принять свое решение. По мнению Меркель, давление извне не является правильным инструментом для убеждения людей, а ЕС сделал "дальнейший и окончательный шаг для Великобритании".

"Мы прямо поддерживаем этот шаг. Но это не давление, а партнерство, когда пытаются защитить собственные интересы и интересы других, чтобы найти решение", – сказала она.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в тексте соглашения c ЕС по Brexit.

Как известно, 12 марта британским депутатам предстоит повторно проголосовать по соглашению с ЕС о Brexit. Ранее в январе они подавляющим большинством отвергли документ, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе.

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Теги: ЕС, Британия, Евросоюз, Германия, Меркель, Великобритания, Ангела Меркель, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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