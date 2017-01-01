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Парламент Британии вновь отверг сделку по Brexit

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Уже в среду в Палате должно состояться голосование о возможном выходе Великобритании из ЕС без согласования сделки.
Заседание британского парламента
Заседание британского парламента
Sky News

Британские депутаты во вторник, 12 марта, повторно отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Об этом сообщает Интерфакс.

Против сделки проголосовал 391 член Палаты общин, за нее – 242 депутата. Во время первого голосования в январе перевес противников сделки был более существенным – 230 голосов.

Мэй ранее во вторник призывала членов парламента проголосовать за предложенную ею сделку.

"Если эта сделка не будет одобрена, мы можем проиграть Brexit", – сказала она в ходе выступления в парламенте.

После того как Палата общин отвергла сделку, ей предстоит еще как минимум одно голосование: Тереза Мэй обещала, что в случае провала голосования, 13 марта депутаты проголосуют за то, готовы ли они к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без согласования сделки. Если члены парламента поддержат выход из ЕС без сделки, то Brexit состоится 29 марта без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем.

Если же депутаты отвергнут возможность выхода из ЕС без соглашения, то им предстоит еще одно голосование. 14 марта они решат, следует ли Лондону попросить у Брюсселя отложить дату Brexit.

Накануне стало известно, что Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в тексте соглашения c ЕС по Brexit.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС сделал финальные предложения по Brexit.

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Теги: ЕС, Британия, Лондон, Евросоюз, парламент, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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