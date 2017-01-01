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Колумбия запретила въезд для 10 соратников Мадуро

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Граждане Венесуэлы, среди которых двоюродный брат Мадуро, хотели переждать энергетический кризис.
Граждане Венесуэлы пересекают границу с Колумбией
Граждане Венесуэлы пересекают границу с Колумбией

Власти Колумбии не позволили въехать в страну 10 гражданам Венесуэлы, связанным с президентом этой страны Николасом Мадуро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявление Миграционной службы Колумбии во вторник, 12 марта.

"В последние часы миграционная служба Колумбии не пустила в страну 10 человек, приближенных к режиму Николаса Мадуро, в том числе двоюродного брата диктатора, которые хотели въехать в Колумбию через департамент Гуахира", – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные венесуэльцы хотели провести в Колумбии несколько дней, пока в их стране идет борьба с энергетическим кризисом. При этом имя родственника Мадуро обнародовано не было.

Также сообщается, что в начале февраля власти Колумбии ввели ограничения на въезд в страну более чем для 300 венесуэльцев, связанных с администрацией Мадуро.

Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури.

Спустя пять суток блэкаута власти Венесуэлы заявили, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

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Теги: Колумбия, граница, Венесуэла, Мадуро, Николас Мадуро, Запрет на въезд, запрет въезда
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Источник: korrespondent.net

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