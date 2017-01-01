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Байден намерен участвовать в выборах президента США

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Решение по данному вопросу окончательно еще не принято, но 76-летний политик намерен попробовать.
Бывший вице-президент США Джозеф Байден
Бывший вице-президент США Джозеф Байден

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о своем намерении принять участие в выборах президента страны в 2020 году, сообщает The Hill со ссылкой на источники в Демократической партии.
 
Отмечается, что решение по данному вопросу окончательно еще не принято, но 76-летний политик намерен попробовать. Также пока неизвестно, когда и как именно Байден планируется сделать официальное заявление.
 
Байден работал в команде бывшего президента Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах президента в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру.
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что побил бы Байдена "быстро и сильно" и заставил бы его плакать. Так американский лидер ответил на слова политика, заявившего, что в средней школе "выбил бы из него всю дурь" за неподобающее отношение к женщинам.

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Теги: Байден, Джо Байден, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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