Байден намерен участвовать в выборах президента США
Решение по данному вопросу окончательно еще не принято, но 76-летний политик намерен попробовать.
Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о своем намерении принять участие в выборах президента страны в 2020 году, сообщает The Hill со ссылкой на источники в Демократической партии.
Отмечается, что решение по данному вопросу окончательно еще не принято, но 76-летний политик намерен попробовать. Также пока неизвестно, когда и как именно Байден планируется сделать официальное заявление.
Байден работал в команде бывшего президента Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах президента в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что побил бы Байдена "быстро и сильно" и заставил бы его плакать. Так американский лидер ответил на слова политика, заявившего, что в средней школе "выбил бы из него всю дурь" за неподобающее отношение к женщинам.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент