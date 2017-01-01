Байден намерен участвовать в выборах президента США

Решение по данному вопросу окончательно еще не принято, но 76-летний политик намерен попробовать.



Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о своем намерении принять участие в выборах президента страны в 2020 году, сообщает

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о своем намерении принять участие в выборах президента страны в 2020 году, сообщает The Hill со ссылкой на источники в Демократической партии.

Отмечается, что решение по данному вопросу окончательно еще не принято, но 76-летний политик намерен попробовать. Также пока неизвестно, когда и как именно Байден планируется сделать официальное заявление.



Байден работал в команде бывшего президента Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах президента в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру.



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