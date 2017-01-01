США решили не запрещать полеты Boeing 737 MAX 8

У Федерального управления гражданской авиации США нет оснований для приостановки эксплуатации самолета.



Федеральное управление гражданской авиации США решило не приостанавливать эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

"Наша оценка не выявляет системных проблем в функционировании лайнеров", – говорится в заявленииведомства.

В управлении также добавили, что у ведомства нет оснований для приостановки эксплуатации самолета Boeing 737 MAX 8.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Как известно, крушение 8МАХ в Эфиопии произошло через четыре месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившихся на борту.



Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.

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