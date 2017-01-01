Самолет рухнул на жилой дом в США

В результате произошедшего погиб по меньшей мере один человек – пилот самолета. Жители дома не пострадали.

Полиция на месте крушения самолета в США ewscripps.brightspotcdn.com



Двухмоторный самолет Piper PA-31 упал на жилой дом в американском городе Мадейра, штат Огайо. В результате крушения погиб пилот самолета, сообщает телеканал News 5 Cleveland.

После падения самолет загорелся. Пожарным удалось своевременно его потушить. Находившиеся в доме люди не пострадали.

Самолет, принадлежавший компании из города Брэндон, штат Миссисипи, вылетел из аэропорта Лункен в Цинциннати. На этом самолете выполнялись полеты для фото- и видеосъемок ландшафта.

Причина падения Piper пока неизвестна. Ведется расследование инцидента.

Напомним, ранее во Флориде в результате крушения легкого самолета погибли пятеро человек. А в результате крушения легкомоторного самолета в штате Миссури погиб один человек.

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