Самолет рухнул на жилой дом в США
Двухмоторный самолет Piper PA-31 упал на жилой дом в американском городе Мадейра, штат Огайо. В результате крушения погиб пилот самолета, сообщает телеканал News 5 Cleveland.
После падения самолет загорелся. Пожарным удалось своевременно его потушить. Находившиеся в доме люди не пострадали.
Самолет, принадлежавший компании из города Брэндон, штат Миссисипи, вылетел из аэропорта Лункен в Цинциннати. На этом самолете выполнялись полеты для фото- и видеосъемок ландшафта.
Причина падения Piper пока неизвестна. Ведется расследование инцидента.
Напомним, ранее во Флориде в результате крушения легкого самолета погибли пятеро человек. А в результате крушения легкомоторного самолета в штате Миссури погиб один человек.
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