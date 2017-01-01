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WikiLeaks показала расследование ФБР о Джексоне

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Никаких улик против Джексона найдено не было, и суд оправдал певца по всем 14 пунктам обвинения.
WikiLeaks опубликовала расследование ФБР в отношении Майкла Джексона
WikiLeaks опубликовала расследование ФБР в отношении Майкла Джексона


Международная некоммерческая организация WikiLeaks, которая занимается публикацией секретной информации, опубликовала расследование ФБР в отношении певца Майкла Джексона по обвинениям в растлении детей.

Организация заявила, что невозможно узнать, правда ли то, о чем говорится в скандальном фильме Покидая Неверленд, однако современные технологии способны убедить аудиторию в чем угодно, вне зависимости от правдивости.

WikiLeaks опубликовала в Twitter ссылку на документы расследования ФБР, которое велось в 1992-2005 году. Тогда никаких улик против Джексона найдено не было, и суд оправдал певца по всем 14 пунктам.

Режиссер фильма Дэн Рид выразил удивление, что на сторону музыканта встала WikiLeaks.

Напомним, ранее в Канаде из-за скандала с педофилией отказались использовать хиты Майкла Джексона. В Лондоне из-за скандального фильма о педофилии демонтировали скульптуру, изображавшую короля поп-музыки.

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Теги: фильм, педофилия, WikiLeaks, Майкл Джексон
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Источник: korrespondent.net

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