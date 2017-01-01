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Трамп подверг критике современные самолеты

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Самолеты становятся слишком сложными для того, чтобы на них летать, считает президент США.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп


Президент США Дональд Трамп подверг критике современные самолеты из-за сложности управлениями ими.

"Самолеты становятся слишком сложными для того, чтобы на них летать. Пилоты больше не нужны, а нужны специалисты в области компьютерных технологий из Массачусетского технологического института", – написал американский лидер в Twitter.

По мнению Трампа, "высокий уровень сложности создает опасность". "Не знаю, как вы, но я не хочу, чтобы Альберт Эйнштейн был моим пилотом. Я хочу видеть прекрасных профессиональных летчиков, у которых технически есть возможность легко и быстро брать в свои руки контроль над самолетом", – отметил президент США.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Как известно, крушение 8МАХ в Эфиопии произошло через четыре месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившихся на борту.

Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.

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Теги: самолет, Boeing, Трамп, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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