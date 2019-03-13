Итоги 12 марта: “убегающий” Порошенко и нота от России

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Фейковая фотография Порошенко взорвала социальные сети; Россия направила в Украину ноту: News.bigmir.net представляет дайджест самых важных новостей 12 марта.

“Убегающий” президент - это фейк

Пока социальные сети активно комментировали фото якобы “убегающего” Порошенко, в Администрации президента рассказали, что это очередной фейк. Оказывается, кто-то нарочно обрезал фрагмент фотографии с гарантом. На самом деле он идет к людям, а не бежит от них.

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Двух народных избранников могут лишить неприкосновенности

Специальная антикоррупционная группа направила генпрокурору Луценко представление на снятие неприкосновенности двух нардепов - радикала Сергея Скуратовского и члена Народного фронта Дениса Дзензерского, соообщила журналиста пресс-служба САП.

Россия направила Украине ноту

МИД России направил Украине ноту со списком “нарушений” договора о дружбе.

В то же время, Павел Климкин заявил, что Украина движется в правильном направлении, а замечания России просто смешны.

Обнародовали заключительную часть расследования о хищении в оборонке

Зрителям показали заключительную часть скандального журналистского расследования по делу Укроборонпрома.

Оказывается, в схеме замешаны сотрудники налоговой, НАБУ, ГПУ, СБУ и военной прокуратуры.

Активисты в знак протеста облили кровью здание НАБУ.

ЕС и Россия больше не стратегические партнеры

В Европарламенте считают, что проект газопровода Северный поток-2 нужно заморозить. Этот проект может стать рычагом политического давления России на ЕС.

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Пенсии в Украине повысили

В Пенсионном фонде рассказали, что средний размер пенсии в Украине сегодня - 3033 грн. Согласно данным ПФУ, 22% пенсионеров получили на 100 грн больше, 28% - от 100 до 400 грн больше, 27% - больше на 1000 грн.