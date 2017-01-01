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В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

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Наибольшие проблемы с поисковой системой Google, почтовым клиентом Gmail и видеосервисом YouTube были в США, Японии, Малайзии и Австралии.
Пользователи заявляют о сбоях в Google
Пользователи заявляют о сбоях в Google

У сервисов компании Google – поисковой системы Google, почтового клиента Gmail и видеосервиса YouTube наблюдаются сбои по всему миру с 4:00 по киевскому времени. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего сообщений о проблемах с доступом или использованием этих ресурсов приходит из Японии, Гонконга (Китай), Восточной Австралии, стран Юго-Восточной Азии, Мумбаи (Индия) и некоторых штатов США.

По словам пользователей, самая частая проблема с почтой Gmail – невозможность скачать или открыть вложенные файлы.

На YouTube может медленно открываться воспроизведение видео или прямых трансляций.

В поисковой системе Google могут наблюдаться проблемы с синхронизацией аккаунтов.

В то же время по данным Downdetector, в Украине нет проблем с использованием этих сервисов.

Напомним, в конце января также произошел крупный сбой в работе Gmail. За день до этого  сообщалось о сбое в работе Instagram. 

 

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Теги: Google, YouTube, Gmail, сбой
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Источник: korrespondent.net

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