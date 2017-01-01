В Конгрессе США приняли серию документов против РФ

Документы предписывают американской разведке выяснить состояние Путина, запрещают США признавать Крым российской территорией.

В Палате представителей Конгресса США одобрили пакет законопроектов, которые направлены на противодействие политике Кремля и требуют расследовать возможную коррупцию, которую связывают с деятельностью президента РФ Владимира Путина. Об этом в среду, 13 марта, сообщает Настоящее время.

В частности, речь идет о законопроекте KREMLIN Act, краткое название которого является английской аббревиатурой, призывающем к "ограничению провокаций со стороны России". Он требует от директора нацразведки США Дэна Коутса подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка "намерений политического руководства Российской Федерации".

Законопроект требует предоставить информацию о возможных военных действиях России в случае ее конфликта с членами НАТО; о ее потенциальной реакции на усиление влияния США и стран НАТО в Восточной Европе и на военную поддержку США их партнеров и союзников, а также о слабых местах США, которыми может попытаться воспользоваться российская сторона.

При этом доклады должны быть подготовлены не позднее 90 дней со дня вступления в силу закона.

Также конгрессмены большинством голосов поддержали законопроект, который запрещает правительству Соединенных Штатов признавать Крым российской территорией.

"Политика Соединенных Штатов заключается в непризнании суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством и территориальными водами", - говорится в законопроекте.

Законопроект "О прозрачности в отношении Владимира Путина" требует от американской разведки представить данные о размерах доходов и имуществе президента России. В соответствии с документом в течение 180 дней с момента вступления закона в силу, директор Национальной разведки США совместно с госсекретарем и министром финансов будут обязаны представить доклад о личном состоянии российского президента.

Ранее сообщалось, что в ответ на ситуацию в Черном море сенаторы США намеревались ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора России.

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