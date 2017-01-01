Toyota показала концепт "автомобиля" для Луны

Внутри лунного транспортного средства астронавты смогут находиться без скафандров - в салоне будет комфортная температура, давление и состав воздуха.

Автоконцерн Toyota вместе с Японским агентством космических исследований рассматривают идею создания управляемого экипажем ровера для возможной лунной миссии JAXA и партнерских программ. Анимационный ролик с концептом пилотируемого лунохода выложен на сайте японского автопроизводителя.

Похожий на массивный внедорожник луноход хотят оснастить системой жизнеобеспечения с запасом автономности на несколько дней: внутри салона два астронавта (именно столько там будет кресел для пилотов) смогут снять скафандры.

"Прочности" системы жизнеобеспечения также хватит для того, чтобы вывезти в безопасное место четыре человека, если случится какая-то внештатная ситуация.

Расположенные по бокам современные топливные элементы обеспечат транспортному средству около 10 000 км хода. Шестиколесный космический "лендкрузер" будет питаться также от боковых солнечных панелей.

Габариты ровера - 6 х 5,2 х 3,8 метра, внутри него будет до 13 квадратных метров площади.

На сайте JAXA говорится, что миссия с рабочим названием LUNAR-A запланированная на 2030 год. Беспилотный аппарат должен совершить жесткую посадку на поверхность Луны, а затем приступить к исследованию ее недр.

Как сообщалось, что в среднесрочной перспективе NASA предполагает вывод на орбиту Луны станции Gateway, которая станет базой для будущих полетов астронавтов на посадочных аппаратах на поверхность спутника Земли.

Строительство станции на лунной орбите начнется в 2022 году, а первый пилотируемый полет к ней намечен на 2024 год.

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