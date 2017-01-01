В Шотландии под лавиной погибли два человека

С самой высокой горы Шотландии сошла лавина, которая погребла несколько человек. Двоих из них спасти не удалось.

На горе Бен-Невис в Шотландии во вторник, 12 марта, сошла лавина, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщает Reuters.

Отмечается, что сход лавины произошел около полудня на хребте Грампиан недалеко от города Форт-Уильям.

На место инцидента были направлены вертолеты с медиками.

Бен-Невис - самая высокая гора Британских островов (1345 метров). 260 дней в году над ней происходят сильные бури. В год тут выпадает до 4350 мм осадков.

Лыжник снял на видео собственную попытку бегства от лавины

Ранее сообщалось, что в Швейцарии лавина погребла 10 человек.

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