В Шотландии под лавиной погибли два человека
С самой высокой горы Шотландии сошла лавина, которая погребла несколько человек. Двоих из них спасти не удалось.
На горе Бен-Невис в Шотландии во вторник, 12 марта, сошла лавина, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщает Reuters.
Отмечается, что сход лавины произошел около полудня на хребте Грампиан недалеко от города Форт-Уильям.
На место инцидента были направлены вертолеты с медиками.
Бен-Невис - самая высокая гора Британских островов (1345 метров). 260 дней в году над ней происходят сильные бури. В год тут выпадает до 4350 мм осадков.
Лыжник снял на видео собственную попытку бегства от лавины
Ранее сообщалось, что в Швейцарии лавина погребла 10 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент