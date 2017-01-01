Европа может дождаться самолетов РФ над Берлином - Дуда

Президент Польши считает, что Альянс должен реагировать на нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО.

Дуда считает, что НАТО пора начать отвечать на действия РФ EPA/UPG

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РФ осуществляет различные провокации, в том числе нарушает воздушное пространство стран НАТО. Об этом в рамках празднования 20-летия членства Польши, Чехии и Венгрии в НАТО заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ.

Такие провокации являются своеобразным тестом для безопасности и проверкой готовности стран Альянса реагировать на них, считает Дуда.“Если мы перестанем реагировать, то завтра будем иметь российские самолеты над Прагой, над Варшавой, а послезавтра, возможно, над Берлином “, - говорит президент Польши.

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По словам политика, для него очевидным является факт, что Россия пытается разделить страны НАТО, страны западной демократии. Он подчеркнул, что Россия активно провоцирует страны Запада не только в воздухе, но и в других измерениях.

“Я имею в виду вопрос кибербезопасности, хакерские атаки, фейки в соцсетях, или создание большого количества фальшивых аккаунтов, которыми позже делаются попытки влияния на мир политики“, - отметил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США приняли серию документов против России.