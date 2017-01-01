В США заявили об успехе в переговорах с "Талибаном"

В ходе переговоров в Дохе были достигнуты договоренности по двум из четырех пунктов, говорят в США.

США с "Талибаном" достигли прогресса в обсуждении мер по борьбе с терроризмом и выводу войск из Афганистана. Об этом он написал в Twitter спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Очевидно, что все стороны хотят завершения войны. Несмотря на все взлеты и падения, мы продолжали идти по этому пути и достигли настоящих успехов", - написал он.

По словам спецпредставителя, в основе мирного соглашения лежат четыре главных условия: гарантии по борьбе с терроризмом, вывод иностранных войск, начало межафганських переговоров и всестороннее прекращение огня. В ходе этого раунда была достигнуты дополнительные договоренности по первым двум пунктам.

Как отметил Халилзад, после согласования черновика соглашения талибы и правительство Афганистана должны начать переговоры. После этого начнутся консультации в Вашингтоне с руководством страны и партнерами Соединенных Штатов.

В переговорах в Дохе участвовали политический руководитель талибов мулла Абдул Гани Барадар.

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